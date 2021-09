L' amicizia non è stagionale (2)

L' amicizia non dura solo una stagione della vita, quella della giovinezza. L' amicizia vera dura per sempre.

Infatti, questa comitiva sta insieme da oltre cinqnant' anni. Da quando i componenti frequentavano il Bar del Corso nel pomeriggio dopo la scuola.

Costoro hanno attraversato tutte le stagioni della vita, hanno messo su attività professionali e famiglie.

Hanno seguito lo sport, hanno fatto teatro o politica. Ma non si sono mai persi di vista.

Ora, dopo mezzo secolo si vedono ancora. Ogni giorno alle 9 in punto. Alla Casina delle Rose per il caffè della mattina e per farsi due risate