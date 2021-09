DI TULLIO ANNUNCIA LA VISITA DI FRATOIANNI

Il Coordinamento provinciale di Sinistra Italiana e lieto di comunicare che in provincia di Chieti giovedì 16 Settembre dalle ore 15, 00 in poi ci sarà il Segretario Nazionale Nicola Fratoianni, che farà un tour per promuovere la campagna di raccolta firme della Nex Generation Tax, parola inglese che non significa tassa sui giovani, ma un contributo dei più ricchi di questo paese per le future generazioni.

Naturalmente i milionari dicono che siamo la sinistra delle tasse; nulla di più falso, noi siamo la sinistra della Solidarietà, dell'Uguaglianza e della giustizia Sociale; non siamo contro la ricchezza, ma siamo contro la povertà, perchè un paese Democratico che ha una Repubblica fondata sul Lavoro, non può accettare questa enorme disparità economica e sociale. Bisogna investire risorse sulle future generazioni, sui giovani di oggi e di domani: solo così questo paese potrà uscire dalle secche in cui si trova; senza solidarietà questa Nazione non andrà da nessuna parte.

Il tour del nostro Segretario si svolgerà a Vasto e Lanciano dove supporterà i Candidati di Sinistra Italiana nelle rispettive competizioni elettorali locali, inoltre in questa occasione avremo modo di discutere delle grandi questioni inerenti il Lavoro in questa provincia, un territorio che sta vivendo in prima istanza tutte le storture di questa Globalizzazione predatoria, spacciate come leggi di mercato.

Noi del Coordinamento provinciale di Sinistra Italiana ci chiediamo, le leggi Democratiche di questo Stato, che fine hanno fatto?