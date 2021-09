PARADIGMATICA LA VERTENZA RIELLO DI CEPAGATTI

"La gravissima vicenda della Riello è paradigmatica. E' necessario fare ciò che non è stato fatto in questi anni di discussione sui tavoli europei: intervenire in modo significativo per evitare che il dumping salariale diventi la regola, determinando un pesante sbilanciamento che favorisce altri Paesi europei e penalizza l'Italia. Servono, inoltre, strumenti finalizzati a disincentivare la delocalizzazione da parte di imprese che operano sul territorio italiano". Lo afferma il deputato abruzzese Andrea Colletti (L'Alternativa C'è) a proposito dell'annunciata chiusura dello stabilimento Riello di Cepagatti (Pescara) e del licenziamento di 71 lavoratori.

"E' urgente che il ministero dello Sviluppo Economico si occupi di questa vicenda in particolare e di questi temi in generale - aggiunge Colletti - Il Mise, dopo mesi di latitanza, dovrebbe finalmente prendere voce a difesa dei lavoratori e delle imprese, per evitare che le aziende lascino l'Italia per andare all'estero, con tutto ciò che ne consegue. Servono azioni concrete a tutela del tessuto economico e produttivo italiano", conclude il deputato.