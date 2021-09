Progetto non conforme. Vasto esclusa dalla graduatoria “sport e periferia.”

Un altro duro colpo viene dalla graduatoria dei finanziamenti per il progetto “sport e periferie”. L’uscita delle graduatorie martedì scorso dimostra che mentre molti piccoli comuni della zona ottengono finanziamenti cospicui, anche da 700.000 euro come è il caso di Gissi e Casalbordino, Vasto resta ferma al palo.



Il finanziamento per lo sport in periferia non arriverà, e non, badate bene, perché escluso in quanto ritenuto non meritevole, ma perché proprio dichiarato NON CONFORME dalla Commissione Ministeriale.



Non è la prima volta che il nostro Comune si trova escluso da finanziamenti per imprecisioni ed errori banali, ma addirittura per questo progetto “sport e periferie del 2020” era stata redatta anche una apposita guida ministeriale, che evidentemente non è stata seguita dai nostri solerti amministratori comunali. http://www.sport.governo.it/media/2207/manuale2020.pdf.



Ci chiediamo quanto tempo ancora debba durare questa fase di stasi e paralisi. Mentre il Comune annega nei debiti, i progetti sono non conformi, i finanziamenti fuggono e i campi da calcio che dovevano realizzare i concessionari di aqualand in località Incoronata sono rimasti solo su carta. Una situazione imbarazzante, come questa giunta che a breve dovrà essere avvicendata. Vasto merita altro.

Guido Giangiacomo (Candidato Sindaco del Centrodestra e Movimenti Civici)

Vincenzo Suriani (Fdi)

Francesco Prospero (Fdi)

Edmondo Laudazi (Nuovo Faro)