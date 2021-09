Domenica 10 ottobre alla scoperta di S. Pietro ad Oratorium, Piani di Pezza e S. Lucia

L’escursione condurrà i partecipanti alla scoperta di due delle più antiche e suggestive testimonianze della pittura medievale abruzzese, che ha trovato espressione nelle aree interne della regione grazie alla “Via degli Abruzzi” ed allo sviluppo di una ricca economia pastorale. In questo contesto si inserisce la visita ai Piani di Pezza, una delle conche montane più suggestive d’Abruzzo, che ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito dell’economia armentizia.

Programma

- Partenza alle ore 8:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso

- Visita alla chiesa ed agli affreschi di San Pietro ad Oratorium

- Pranzo a Rocca di Cambio al ristorante oppure libero

- Visita guidata agli affreschi di Santa Lucia

- Passeggiata ai Piani di Pezza

- Rientro a Vasto per le ore 20:30 circa.

Abbigliamento

A cipolla. Sono consigliate le scarpe comode.

Costi

Euro 30 per i soci, euro 35 per i non soci: ingressi e guide inclusi; eventuale pranzo in ristorante (circa 20 euro) da pagare a parte. Si può portare il pranzo da casa.

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)