Rete di scuole unite in un percorso sulla biodiversità legata alla Didattica del Territorio

Si è tenuta nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” la presentazione del percorso sulla biodiversità legata alla Didattica del Territorio. Erano presenti: il dirigente scolastico dell’IC1 Spataro-Paolucci, Sandra Di Gregorio, il presidente della scuola paritaria “Madonna dell’Asilo” Massimiliano Melchiorre, il presidente del dipartimento Ans Abruzzo Orazio Di Stefano, le insegnanti Rosetta Rossi, della N.D.D. di Vasto, Rosaria Spagnuolo, della Scuola Primaria “G. Spataro” e on line il dirigente scolastico IC Colli a Volturno, Ilaria Lecci, l’insegnante Maria De Francesco dell’IC “G. Rodari” di San Salvo ed il prof.Gilberto Onofrillo.

Il dirigente scolastico Di Gregorio ha sottolineato l’importanza della Didattica del Territorio, che si collega all’educazione civica, all’Agenda 2030, alla transizione ecologica in un percorso di riscoperta anche delle tradizioni.

Il sociologo Orazio Di Stefano ha illustrato la proposta del Dipartimento abruzzese dell' Associazione nazionale sociologi per andare in questo anno scolastico oltre i progetti già in corso Abitare i luoghi, studio del testo di Didattica del Territorio e Turismo delle Radici con l’Università della Calabria. In virtù di tale nuova proposta, ogni scuola coinvolta potrà scegliere gli argomenti da approfondire tra: Cultura Contadina, galline polli e uova, papere, uva, vendemmia, vino, ulivo e olio, caprette e agnellini, alberi, pizza, maiali e salumi, dolci, sapone, marmellata, salsa, , fiume, cagnolini, mare, api e miele,cavalli e asinelli, convento di Palmoli, lavoro nel Contado, grano e pane, Castelli. Ogni argomento avrà delle lezioni teorico pratiche che potranno svolgersi nel Bosco degli Ulivi di Lentella o in altre località, comunque visibili in lezioni video in classe. Il 22 maggio, Giornata nazionale della biodiversità, tutti i lavori svolti dalle diverse classi saranno esposti ed illustrati.

E’ previsto un primo incontro d’inaugurazione del progetto, Lunedì 4 ottobre a San Salvo, in cui sarà presentato il programma generale e il libro di Francesco Galiffa “Eravamo Contadine”, con la presenza di Gilberto Onofrillo, Angelo Pagano e Orazio Di Stefano e delle scuole della rete.