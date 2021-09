Cena topica thailandese al Caffè Roma di San Salvo

Dopo la bella serata "a base di carne affumicata prodotta dal Bosco degli Ulivi, Floriano del Caffè Roma ha chiesto a Somphit, vincitrice al Prodotto topico dello scorso anno per la categoria dei prodotti internazionali, di coadiuvarlo per organizzare una cena thailandese. E quindi è stato organizzato per il prossimo 2 di ottobre un secondo sabato topico, di cui pubblichiamo le locandine.

Contiamo di poterci divertire anche stavolta: del resto "la bellezza" di queste conviviali sta non solo nel ravvivare il centro di San Salvo, nello stare insieme, ma soprattutto nello scoprire gusti e prodotti a noi sconosciuti.

Prenotatevi