NUOVA INIZIATIVA DI FABIO TRAVAGLINI

Tra circa 200 giorni a San Salvo saremo chiamati alle urne per eleggere una nuova amministrazione. Una squadra di persone che dovrà, con visione e competenza, governare la città fino al 2027.

Questa tornata elettorale però sarà unica. Infatti, quelli che seguiranno saranno anni caratterizzati da grandi cambiamenti sia per il nostro territorio sia per il mondo che ci circonda, anni in cui dovremmo decidere quale sarà la nostra posizione rispetto a temi fondamentali come l’#ambiente, il #lavoro, il sociale, lo sviluppo economico dei nostri settori produttivi, l' industria, il commercio, il turismo, l' agricoltura.

È arrivato il momento di abbondonare i vecchi schemi politici, tanto cari a qualcuno, e con l’aiuto di tutti definire la stella polare dello sviluppo della nostra Città.

Se ci pensate 200 giorni non sono molti.

E ogni giorno dedicato a ragionare su vecchi schemi, a fare tattica politica, a pensare che ai cittadini e soprattutto ai giovani interessi ancora discutere di centro-destra e centro-sinistra, è un giorno perso.

Ecco perché a San Salvo inauguriamo un metodo nuovo, un metodo in cui scriveremo il programma insieme ai cittadini.

Lo faremo in una serie di incontri pubblici in cui si costituiranno dei veri e propri comitati delle idee che dialogheranno, discuteranno e proporranno progetti concreti per la città del futuro, perché siamo convinti che solo con l’ascolto e la partecipazione collettiva possiamo far crescere San Salvo.

Inizieremo l’8 ottobre proprio dai temi dell’Ambiente e della Green city e continueremo parlando di tutto quello che ci sta a cuore.

Qui trovate il primo calendario che ci accompagnerà per i mesi di ottobre e novembre.

Se avete idee o progetti per San Salvo, oggi c’è un luogo dove venire a presentarli, vi aspetto!