GRANDE SUCCESSO PER LE GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI

Si sono svolte, nella giornata di domenica 26 settembre, le Giornate Nazionali dei Castelli, organizzate dall’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS. Anche il nostro territorio, per la prima volta, si è reso protagonista delle giornate, grazie all’apertura straordinaria dei Castelli di Monteodorisio e Palmoli.

“Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per la riuscita di questo primo evento organizzato dalla Delegazione, appena formata, dell’Abruzzo Citeriore. Ringrazio l’Assessore Giuliana Chioli, vero collante di queste giornate, gli amministratori Angela Menna di Monteodorisio e Massimiliano Barattucci di Palmoli, il segretario della Delegazione Marianna Forgione, sempre attiva e operosa, e i ragazzi del gruppo Giovani Castellani d’Abruzzo”

afferma Lucio Giorgione, architetto e consigliere nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS, realtà che per primo ha introdotto nel nostro territorio.

L’Istituto Italiano dei Castelli è un’associazione ONLUS, fondata nel 1964 dall’architetto e ingegnere Pietro Gazzola, che si occupa della salvaguardia e della valorizzazione dell’architettura fortificata, comprendente castelli, palazzi gentilizi e borghi fortificati. L’associazione è riconosciuta dal Ministero della Cultura e associata ad Europa Nostra. L’Istituto organizza da 22 anni le Giornate Nazionali dei Castelli, di solito nel mese di maggio. Ma, a causa della pandemia da covid, nel 2020 sono state sospese. Dopo un anno e mezzo, finalmente si sono potute svolgere nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre.

In realtà, i mesi silenti del covid sono stati proficui. Infatti, negli scorsi mesi si è costituita, grazie al lavoro incessante del Prof. Giorgione, la Delegazione Abruzzo Citeriore, a cui hanno aderito comuni del territorio e tanti giovani e meno giovani appassionati di storia e architettura.

Inoltre, a Cupello è stato creato il primo gruppo Giovani Castellani d’Abruzzo, grazie all’impegno dell’Assessore alle Politiche Sociali, Giuliana Chioli.

Si è formato, tra luglio e agosto 2021, un gruppo di circa 15 ragazzi, di un’età compresa tra i 15 e i 25 anni, guidato dal Presidente Filippo Sammartino e dal Vice-Presidente Alessandro Natale.

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare questa squadra. Prima di essere il gruppo giovani dell’Istituto, siamo un gruppo di amici, uniti dall’amore verso la cultura e il nostro territorio. Abbiamo anche l’onore di avere con noi la più giovane castellana d’Italia, Sofia Giuliani, che in questi giorni è stata intervistata anche dal giornale nazionale “Io Donna”. Un doveroso ringraziamento dobbiamo farlo all’Assessore Chioli e al Prof. Giorgione, senza i quali tutto non ciò non sarebbe stato possibile”

afferma il gruppo dei "Giovani Castellani d'Abruzzo", tramite

il Presidente Filippo Sammartino, il Vice-Presidente

Alessandro Natale, il Coordinatore

Simone Cicchini e il Segretario

Marianna Forgione.

Così, dopo un’estate ricca di ricerche, studi e confronti, la Delegazione Abruzzo Citeriore, insieme ai Giovani Castellani, ha organizzato le Giornate Nazionali, mettendosi in contatto con i comuni di Monteodorisio e Palmoli, che tramite gli amministratori Angela Menna e Massimiliano Barattucci, hanno aderito al progetto e aperto i loro castelli.

“Le Giornate appena trascorse sono state un vero successo, perché sono accorsi circa 500 visitatori, e hanno permesso a tanti cittadini di conoscere la storia, le origini e la cultura del territorio -

affermano il vice sindaco di Monteodorisio Angela Menna e il consigliere di Palmoli Massimiliano Barattucci - Un valore aggiunto per le nostre comunità, un’occasione di promozione turistica che punta a creare e a rafforzare sinergie con i comuni limitrofi al fine di riscoprire e valorizzare le peculiarità del paese. Grazie a quanti hanno creduto sin da subito in questa bellissima iniziativa e a tutti coloro che si sono prodigati per la sua realizzazione.”

“Durante le Giornate, ciò che mi ha colpito di più è il sentimento di territorialità che è venuto fuori. Il merito non va ai singoli comuni di Cupello, Monteodorisio e Palmoli, ma ad un’intera parte del Vastese che ha scelto di unirsi sotto stessi valori e obiettivi. A prevalere è stato il desiderio di valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale dei piccoli paesi in cui viviamo e delle bellezze presenti. Ma è solo il primo passo, siamo pronti a raggiungere obiettivi sempre più grandi. Insieme, si può!” conclude l’Assessore Giuliana Chioli.

Si ringraziano le ProLoco di Cupello, Monteodorisio e Vasto, Italia Nostra del Vastese, le Protezioni Civili “Valtrigno” e “Il Castello” di Monteodorisio, la Protezione Civile “Modavi” di Cupello, la Protezione Civile di Palmoli, Gianni Timpone, LorisCreazioni di Loris Carbonelli e Ida Antenucci (che hanno realizzato artigianalmente dei regalissimi gadget a forma di chiavi pensati appositamente per questo evento straordinario), lo Studio Photorama di Cupello, Katia Di Penta e Grazia La Verghetta della Cooperativa Parsifal, l'architetto Attilio Mauri, il Presidente Vasto Storico Club associato ASI Antonio Palombo e tutta la sua squadra, le Forze dell'Ordine e tutti i volontari per l’impegno profuso durante l’evento.