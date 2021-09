LA CANDIDATURA - MESSAGGIO DI HAFDI HAMID

messaggio elettorale

Tra i cinquecento candidati al Consiglio comunale di Vasto, solo due sono di origine extracomunitaria e segnatamente del Maghreb. Abbiamo voluto sentirne uno, perchè la sua candidatura ci pare di fatto una candidatura messaggio...d'integrazione.



Abdelhamid Hafdi, detto Hamid, nato a Casablanca, capitale economica del Marocco, cinquantotto anni fa. Nel 1986 si è trasferito in Italia e da quasi trent' anni vive a Vasto, dove ha fatto vari lavori. Dal 2000 si occupa di volontariato e di mediazione culturale. Attualmente è mediatore culturale.



Hamid Hafti cosa fa di preciso un mediatore culturale ?

Cerca di "mediare" ossia di mettere in relazione persone di varia cultura per facilitarne la convivenza ed il rispetto reciproco. Nel mio caso, la "mediazione" ovvero l'attività che epleto serve ad aiutare gli altri emigrati ad integrarsi nel tessuto sociale locale. Per fare questo, oltre che alle conoscenze della mia professione, attingo al mio vissuto individuale ed alle mie esperienze nel volontariato e nel Comune di Vasto, dove, per quattro anni come lavoratore socialmente utile, ho operato al Protocollo - Ufficio relazioni col pubblico ed ho gestito lo Sportello comunale di mediazione culturale. La qual cosa mi ha consentito di venire in contatto con molte comunità estere, che solo a Vasto sono una ventina di tutti e cinque i Continenti. Si tratta di migliai di persone che si devono relazioare coi pubblici poteri, devono inserire i bambini a scuola, hanno bisogno di cure mediche e cercano lavoro. Sono persone che molto spesso non parlano la lingua italiana e che hanno approcci autoctoni, per cui hanno davvero bisogno di figure che li aiutino a relazionarsi con gli uffici e con la comunità locale. Peraltro personalmente non mi sono occupato solo di immigrati in Italia, ma anche di italiani che hanno avuto bisogno di aiuti vari. Insomma, il mio contributo al sociale è stato di 360°.



Che cosa può fare di particolare un mediatore culturale se eletto in un Consiglio comunale come quello vastese ?

Vorrei mettere a disposizione la mia oramai lunga esperienza personale e professionale non solo delle comunità di immigrati, cosa che già faccio per lavoro. Vorrei mettermi a servizio della comunità locale, perchè credo che la coesione sociale, il rispetto reciproco, la solidarietà tra persone si ottengano se ci si adopera per il dialogo e la comprensione delle persone stesse: in ultim'analisi, la pace (in senso lato, cioè la collaborazione tra individui per il bene comune) si ottiene se ci si conosce e ci si capisce. Personalmente nella vita non ho fatto altro che conoscere le persone, farle conoscere ed incontrare tra di loro e favorire il dialogo. Ancor più lo potrei fare se fossi eletto consigliere.



Sarebbe sicuramente un arricchimento per la Città avere un consigliere con la tua origine, la tua esperienza ed i tuoi propositi. Ma, Hamid Hafti, ritieni maturo l'elettorato vastese per comprendere il messaggio che è insito nella tua persona per le esperienze che ci hai raccontato ?

Quando ho iniziato a fare questo lavoro, il livello di integrazione, sia sul piano culturale che normativo, non era quello attuale. Siamo arrivati all' oggi, perchè abbiamo conquistato passo passo livelli di dialogo e collaborazione nella Città, una Città che sento mia e non aggiungo altro. Per cui ritengo che questa candidatura - messaggio rappresenti comunque un passo avanti della comunità locale verso un futuro di ulteriore integrazione, soprattutto per le nuove generazioni.



Vedremo se gli elettori riusciranno a comprendere il messaggio insito in questa candidatura. Ma, a proposito, con chi sei candidato ?

Con lista Filo comune, per Francesco Menna sindaco.



In bocca a lupo