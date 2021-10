L' ANS ABRUZZO ORGANIZZA 4 GIORNATE PER LA RIGENERAZIONE COMUNITARIA

Partiranno a Palmoli (Chieti) martedì 5 ottobre le Quattro giornate di studio per la rigenerazione comunitaria dei borghi d’ Abruzzo e Molise organizzata dal Dipartimento abruzzese dell’Associazione nazionale sociologici e proseguiranno a Macchiagodena (Isernia) mercoledì 6, ad Acquaviva Collecroce (Campobasso) giovedì 7 per concludersi a San Salvo venerdì 8 ottobre.

Nel corso delle quattro giornate il presidente dell’ Ans Abruzzo, Orazio Di Stefano, ed il presidente nazionale di Ambientevivo, Marino Fiasella, gireranno nelle predette località ed in quelle limitrofe per studiare lo stato dell’attuazione delle norme su ecosismabonus nelle due Regioni e la disponibilità dei Comuni ad entrare nel progetto formativo Turismo delle Radici, che prevede un Diploma scolastico all’ Istituto agrario di Riccia e Summer school ala Scuola di formazione Pmi Services di San Salvo.

Oltre che colloqui liberi e focus group con amministratori e tecnici, sono previsti conferenze -dibattito a Palmoli, Macchiagodena ed Acquaviva. Ognuna delle quali avrà inizio alle 17 del giorno sopra indicato e si svolgerà nella rispettiva sala consiliare. Solo a San Salvo, l’incontro conclusivo inizierà alle 16 e si svolgerà nell’aula magna di Pmi, la scuola di formazione partner del Turismo delle Radici.

Al termine delle giornate di studio sarà prodotta una relazione a firma congiunta da Di Stefano e Fiasella, che sarà inviata al presidente nazionale Ans Pietro Zocconali ed a Nicola Dario, che ne sarà latore presso il presidente della Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato Giampietro Girotto. Col quale si sta immaginando di organizzare un convegno nazionale allo scopo di coinvolgere gli stakeholders per dare impulso alla rigenerazione urbana dei borghi abruzzesi e molisani.

Il presidente Ans Abruzzo ha dichiarato: “I piccoli borghi stanno morendo anagraficamente, economicamente e soprattutto socialmente. Non possiamo consentirlo, perché abbandoneremmo milioni di persone e secoli di storia: vanno colte tutte le opportunità che il legislatore mette a disposizione, a partire dalle comunità energetiche ed ecosismabonus oltre al Turismo delle Radici, inserito nel Pnrr. Per la disponibilità avuta, ringrazio Marino Fiasella, che sarà con noi in questi giorni, Nicola Dario, che è il nostro tramite col senatore Girotto, Lorenzo Coia, che sta coinvolgendo tutto l’area isernina, incantevole quanto trascurata ed i sindaci che ci ospiteranno. Se, come spero, queste giornate andranno bene – ha chiosato Di Stefano – avremo per davvero elementi di studio, raccolti sul campo, in grado di poter aiutare quegli amministratori resilienti dei piccoli Comuni, che restano a presidiare secoli di secoli di storia, patrimoni artistici notevoli e paesaggi turisticamente attrattivi, ma scarsamente conosciuti”