Debutto cinematografico per Daniele Del Plavignano

E’ uscito su Sky Cinema in prima serata il film Lovely Boy, di Francesco Lettieri. che sarà disponibile on demand e su Now Tv.

Il film racconta la storia di Nic, in arte Lovely Boy, astro nascente della scena musicale romana, interpretato da Andrea Carpenzano, che insieme all’amico Borneo è proiettato verso il successo. Risucchiato in una spirale di autodistruzione, Nic si perde in eventi, che lo portano a fare i conti con se stesso lontano da tutto quel mondo: in una comunità di recupero sulle Dolomiti, che accoglie persone nel baratro della droga.

Nic tenterà di ritrovare se stesso, nonostante la grande solitudine che si porta dentro. Ad interpretare il ruolo dell'educatore della comunità di recupero Daniele Del Plavignano, 38enne di Vasto. L’educatore, che anche nel film si chiama Daniele ed è abruzzese, sembra essere l’unico a vedere una possibilità di recupero nell’ insofferente Nic, apatico e totalmente estraneo al contesto della comunità. Gli strumenti di Daniele sono quelli del lavoro manuale, della fatica, e del dialogo. Un dialogo ai minimi termini, ma così sincero che confesserà a Nic la parte della vita che non avrebbe confessato a nessun altro.

Dopo la partecipazione a spot e ai videoclip Kiwi, Sold Out e Questa vita cambierà, diretti dallo stesso Lettieri, per Del Plavignano, che da anni lavora nel mondo della musica e della discografia, è l'esordio cinematografico. Dice l’interprete vastese "Ho dato il mio contributo a sceneggiatore e regista nello scrivere il mio personaggio. Ciò che c'è nel film l'ho vissuto realmente, poi un'altra parte non si rifà alla mia esperienza personale".

Il suo approdo nel cast del film, che vede anche la presenza di Ludovica Martino, è nata proprio dal rapporto con il regista Lettieri. "Ha da sempre creduto in me e nelle mie potenzialità anche in questo ambito. Ne avevamo parlato oltre un anno fa, poi ho affrontato i provini e la produzione mi ha scelto per questo ruolo". Le riprese sono iniziate nei primi mesi del 2021, con il set tra Roma e il Trentino, dove si svolgono le vicende che hanno Daniele come co-protagonista.