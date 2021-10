Il Pd Provinciale e i segretari del Partito a Roma

Gianni Cordisco e i segretari del Pd della Provincia di Chieti comunicano:

Con la presenza del segretario nazionale Enrico Letta a Lanciano abbiamo rafforzato la convinzione di essere a Roma domani 16 ottobre per la manifestazione nazionale indetta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, contro i fascismi. Contro la violenza consumata sabato 9 ottobre con l'assalto alla sede della Cgil di Roma nel corso degli scontri della manifestazione contro il green pass. Saremo al fianco dei sindacati e di tutte le forze politiche che intenderanno mostrare unitariamente e con la forza della politica il rifiuto delle espressioni del fascismo: "Sono le ragioni per cui il Partito Democratico provinciale sarà in piazza a Roma alla manifestazione "Mai più fascismi". Invitiamo alla massima partecipazione militanti e cittadini.

La volontà che esprimeremo con la bandiera tricolore è della civile convivenza democratica, per rilanciare con energia le battaglie per il lavoro giusto e contro ogni fascismo."