Installata l’illuminazione e rifatto il tappetino alla pista ciclabile di San Salvo Marina

Da giorni hanno avuto inizio gli interventi migliorativi sulla pista ciclabile di San Salvo Marina per dotarla di illuminazione pubblica perché possa essere fruibile, anche nel periodo invernale, nel tardo pomeriggio.

Sopralluogo del sindaco Tiziana Magnacca con l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis per verificare lo stato di avanzamento dei lavori affidati alla ditta Faco.

“Verrà installato l’impianto di illuminazione di tutta la pista ciclabile di San Salvo Marina – evidenzia il sindaco – oltre a essere sistemato il tappetino per ridare nuova vita al percorso che attraversa la caratteristica pineta”. Il sindaco Magnacca ribadisce come l’Amministrazione comunale abbia puntato sulla mobilità lenta con la pista ciclabile della marina e di via Grasceta entrambe utilizzate dai sansalvesi e che “rappresentano un fiore all’occhiello per la nostra città”.

I lavori per la nuova illuminazione hanno avuto inizio da piazzale Arafat e lungo il percorso sono stati sistemati i plinti e allungati i cavi con fondi che il Comune di San Salvo ha captato anche per quest’anno fondi ministeriali per l’efficientamento energetico.

L’assessore Lippis annuncia che l’intervento sulla pista ciclabile terminerà entro i primi mesi del prossimo anno.