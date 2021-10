Nasce Famiglia Insieme a Cupello

Famiglia Insieme costituita nel 2004, come Cooperativa Sociale – Onlus è oggi un Ente Autorizzato per le adozioni internazionali. Persegue il fine della promozione culturale e sociale dell’adozione e della solidarietà in ambito nazionale e internazionale, dando sostegno ed aiuto all’infanzia e alla famiglia, attraverso la realizzazione di progetti in favore dei minori abbandonati, delle donne e delle popolazioni in condizioni di estrema povertà sia in Italia che all’estero. Informa, forma e affianca i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale, cura all'estero lo svolgimento delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assiste la coppia davanti all'Autorità straniera e la sostiene nel percorso del post adozione.

Nasce lo Sportello anche a Cupello e verrà presentata sabato 16 ottobre alle ore 11 in Comune