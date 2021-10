SI INSEDIA IL CONSIGLIO COMUNALE DI TUFILLO

Si è insediato il Consiglio comunale di Tufillo. Il sindaco Ernano Marcovecchio, rieletto per la quarta volta, ha nominato assessori Emanuele Berardi (che è anche vice sindaco) e Lorella Ferrara.

Oltre ai predetti, in Consiglio siederanno: Florideo Marchione, Veronica Galizia, Adamo Marino, Giovanni Scardapane, Federica Benmeo (in maggioranza) e Alessandro Cianci, Franco Gabriele Marino e Gianpaolo Di Marco (in minoranza)