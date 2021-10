Anche a San Salvo si applaude Michele Corvino a X Factor 2021

Mia sorella mi ha detto: "Tu non scrivi di Corvino a X Factor ? Sai io lo conosco bene e posso dirti che è proprio un bravo ragazzo". Le ho risposto: "E' come lo zio. E scriverò proprio questo: che Michele è il nipote di Dino e che è di indole buona, come suo zio, che tutti ancora ricordiamo a San Salvo".

Per la cronaca, risprendo da histonium.net che:

Prosegue l’avventura di Michele Corvino a X Factor 2021, il quale riesce a guadagnare l’accesso agli Home Visit, ultima prova prima dei Live Show. Delusione per Lysa, che nonostante una buona esibizione, non riesce ad andare avanti.

Il primo dei due vastesi a salire sul palco di X Factor è stato Karakaz. “Satisfaction”, la cover di Benny Benassi, ha convinto tutti, innanzitutto Hell Raton, che ha effettuato lo switch con Jathson assegnando la sedia ai Karakaz, e poi il pubblico che ha riempito i social con commenti positivi all’indirizzo del cantante vastese e di tutta la band. Il solo Manuel Agnelli ha mostrato ancora dubbi sulla forza della band continuando a sostenere il progetto solista di Michele Corvino.