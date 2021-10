IL TAGLIO DEGLI ALBERI ALLA VILLA FINISCE IN PROCURA

Il presidente dell' Osservatorio Antimafia Abruzzo, Stefano Moretti, ha inviato alla Procura della Repubblica di Vasto una denuncia relativa al taglio dei 26 pini alla Villa comunale di San Salvo, ipotizzando "la violazione della vigente normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio, presumibilmente aggravata dall' aver commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funznione ed a un pubblico servizio (art. 110, 61, n 9 c.p.art. 169 in relazione all'articolo 21 del Decreto legislativo n 42/04), nonchè di distruzione o deterioramento di habitat in un sito protetto (art.11 e 733 bis)", il tutto eventualmente commesso in concorso.

L'Osservatorio ha letto domicio presso lo Studio legale dell' Avv. Marisa Berarducci di Vasto