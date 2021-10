"Adotta il Bollino BLU"

“BOLLINO BLU” è un percorso informativo GRATUITO che permette a esercenti, gestori di pubblici esercizi, uffici pubblici, ecc. di conoscere l’approccio migliore a favore di clienti con esigenze particolari, piccoli accorgimenti che possano rendere maggiormente fruibili i loro locali e i loro servizi a famiglie con autismo.



Una grande sfida educativa, umana e di inclusione alimentata dalla consapevolezza verso la diversità che prende linfa vitale dai volontari che sostengono l’iniziativa e dalle aziende dei territori che decideranno di adottarlo. Un BOLLINO BLU che individua punti di rispetto e di accoglienza dell’autismo e della diversità.



Con questa registrazione potrai accedere al percorso informativo al termine del quale potrai ricevere il certificato di adozione del "bollino BLU" da esporre all'ingresso della tua attività.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di rendere agevole la permanenza delle persone autistiche e delle loro famiglie che, con semplici attenzioni, apprezzeranno la tua disponibilità.



GRAZIE per la tua sensibilità. Sarà nostra cura rendere disponibile delle famiglie con autismo attività e uffici che avranno conseguito il "Bollino BLU" in modo da promuovere il vostro impegno a favore della diversità.



Il "bollino blu" è registrato regolarmente alla camera di commercio come marchio, ed è di proprietà della Dottoressa Mariana Berardinetti - ne è severamente vietata la riproduzione a scopo di lucro e personale.

Prima di ogni utilizzo viene richiesta la stesura tra le parti di un Protocollo d'intesa: