La fibra ottica sta arrivandoa San Salvo

“La fibra ottica sta arrivando nelle nostre case. Un progresso inarrestabile che dovrebbe facilitare la digitalizzazione delle nostre vite con le opportunità fornite da una maggiore accesso ai servizi resi ai cittadini”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca segnalando come in questi giorni dalle cabine telefoniche installate in diversi punti della città ora si passi alla rete secondaria per portare la fibra nelle case dei sansalvesi, attraverso il lavoro che da oggi è stato avviato dalla Tim-FiberCop per il tramite della Ceit Impianti.

Il calendario prevede l’inizio dei lavori per la rete della banda ultralarga in via Istonia, dal 21 al 28 ottobre saranno interessate la Strada Circonvallazione e via Puccini e dal 28 ottobre via Toti.