RUMORI SERALI E NOTTURNI

Si è rivolta alla nostra Redazione una persona che abita in Via Maiella a San Salvo per segnalare il continuo abbaiare notturno di un cane.

Sabato scorso, verso le 21,30, ero con amici seduto alla Casina delle Rose ed è passato per un paio di volte sotto e sopra un ragazzino con una moto completamente smarmittata. Anzi, in quei vicoli è frequentissimo il passaggio di moto che fanno un rumore assurdo anche a mezzanotte.

Giriamo queste due segnalazioni alle Autorità competenti, chiedendo loro di far cessare i continui disturbi alla quiete pubblica soprattutto nelle ore serali e notturne nel centro abitato di San Salvo.