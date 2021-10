Menna riconfermato sindaco di Vasto. Menna sindaco di tutti

Francesco Menna, con il 62,2% dei consensi al ballottaggio contro il 37,8% del concorrente Guido Giangiacomo, è stato confermato sindaco di Vasto. Sarà il sindaco di tutti? Così ha dichiarato nel corso della campagna elettorale, che ha condotto in modo corretto e rispettoso delle altrui posizioni ricordando la sua disponibilità nella consiliatura passata.

Sindaco di tutti vuole essere Roberto Gualtieri a Roma. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dopo aver dichiarato che sarà innanzitutto il sindaco dei suoi elettori, ha rimarcato che sarà il sindaco anche di quelli che non lo hanno votato; il sindaco di tutti, insomma. Quelli che fanno affermazioni del genere usano la parola Inclusivo o includente, politica inclusiva. Hanno chiaro il ruolo istituzionale del sindaco che è il punto più alto di sintesi di una città o di un paese, perché rappresenta tutti e opera per tutti, per il bene comune. Occorre prima rispetto per tutti e poi abilità diplomatica e capacità di stimolare la partecipazione e il dialogo con chi milita nel ruolo di opposizione. Non basta dichiarare, poi occorre operare in quella direzione.

La storia purtroppo racconta di sindaci che nei fatti hanno praticato un politica non solo escludente ma anche persecutoria nei confronti degli avversari e il popolo spesso se ne accorge dopo lunga sofferenza.

La deludente partecipazione al voto stimoli i partiti a darsi una mossa, a rivitalizzare la vita politica a ridare alla democrazia quel “sale necessario” e gli stessi sindaci, che sentono più da vicino il palpitare delle popolazioni che amministrano, a praticare davvero la politica inclusiva.