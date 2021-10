"CIO' CHE QUESTE ELEZIONI INSEGNANO ANCHE A SAN SALVO"

Non amo granché le analisi troppo sofisticate: troppi numeri e anche troppi arzigogoli. Però alcune evidenze di queste elezioni amministrative mi sembrano abbastanza chiare.



1) Bravi Letta e il PD, che sono riusciti a unire e mantenere coeso tutto il variegato mondo del centro e della sinistra (quel poco che ancora esiste). Non hanno lasciato nessuno per strada, con l'eccezione delle alterne fortune con il M5S.

2) La Lega e Fratelli d'Italia, in tutta evidenza, hanno sbagliato candidati e temi della campagna elettorale. Non ha molto senso cavalcare la questione dei vaccini e del Green Pass, se la stragrande maggioranza del proprio elettorato ha fatto non solo il vaccino, ma sostanzialmente condivide anche il Green Pass, che secondo il mio modesto parere, invece, fa a pugni con la Costituzione.

3) L'elettorato che in passato ha fatto le fortune di Forza Italia (di provenienza ex DC e ex PSI), non pare molto disposto a votare la coalizione che ha sempre votato (fin dal 1994), se questa è egemonizzata da posizioni un po' troppo estremiste di Salvini e Meloni, invece che da un moderato affabulatore come Berlusconi. Meglio la moderazione del PD, che ormai (legittimamente) di sinistra ha ben poco.

4) And last, but not least, una coalizione di centrodestra, divisa tra una parte al governo, dove (con l'eccezione di Forza Italia) ci sta pure con un piede dentro e uno fuori (la Lega), non ha dato un messaggio di grande credibilità, ripiegati -come sono apparsi- più impegnati a contendersi un voto in più rispetto all'altro, per affermare la propria leadership nella coalizione, piuttosto che a proporre soluzioni credibili per i problemi delle varie città dove si votava.

La lezione di queste elezioni amministrative dovrebbe insegnare qualcosa anche alle forze politiche che il prossimo anno saranno chiamate di nuovo a rinnovare molte amministrazioni locali, tra queste anche S. Salvo, dove a presentarsi divisi e in concorrenza tra loro, allo stato attuale, sono le diverse anime del centrosinistra. Il messaggio dell'elettorato di Roma, Torino, Trieste e delle altre città mi sembra sia stato chiaro: se vi presentate divisi e con proposte vaghe e non definite, verrete puniti.

Chi deve intendere, intenda.