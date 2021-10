ABITARE LA SCUOLA di CLAUDIA GATTELLA

Dal 20 ottobre è disponibile in tutte le librerie e sugli store online, ABITARE LA SCUOLA, edito da Armando Editore, guida didattica di Claudia Gattella, insegnante, formatrice e autrice.

Una proposta innovativa per vivere la scuola con amore, scienza e soprattutto senza conflitti. Un libro di input pedagogici e di prassi didattiche, attuale e applicabile. Un esempio concreto per eliminare le trincee che affliggono la scuola.

Nel volume esempi sperimenti, utili a raggiungere uno stato di benessere di chi vive la scuola: bambini, docenti, insegnanti, dirigenti, genitori.

Una impostazione scolastica che permette la crescita ‘sicura’ da un punto di vista emotivo e cognitivo. La risposta preziosa anche alle famiglie che dopo i periodi di lockdown hanno sperimentato la scuola dentro le loro case.

Gli apprendimenti possono diventare abilità e competenze in modo naturale, senza stress, questo avviene quando le motivazioni ‘permanenti’ sono la base per la crescita individuale di ognuno.

Risultato di anni di sperimentazione sul campo con bambini, famiglie e docenti che hanno vissuto l’esperienza in una scuola dell'infanzia in Abruzzo con un progetto innovativo.

Uno dei punti di forza è l'applicabilità a qualsiasi contesto scolastico e il triage emotivo che se ne trae alla lettura.

*******

Claudia Gattella

nata in Svizzera, vive in Abruzzo a Vasto. Docente della scuola Statale, consulente pedagogico-didattica e formatrice per Enti regionali. Tra le pubblicazioni: guide didattiche per la Eli edizioni, Mirò, e un albo illustrato con Caravaggio editore. Collabora attivamente a riviste scolastiche e siti online di settore.

*********

Il testo è acquistabile con la carta del docente sul sito www.armando.it COD: 9791259840691

Anno di edizione: 2021, Numero di pagine: 240, prezzo 19,00€

Instagram:https://www.instagram.com/abitare_la_scuola/

Facebook: https://www.facebook.com/abitarelascuolaitalia