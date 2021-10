MARIO CODAGNONE RICORDA DARIO E LO SPIRITO LIBERTARIO DELLA LORO GIOVINEZZA

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ho appreso con grande sgomento la scomparsa prematura e inaspettata dell'amico e compagno Dario Di Tullio.

Nel periodo che operavo nella CGIL di Vasto abbiamo collaborato spesso per dei lavori... Quando passavo da te in Serigrafia mi colpiva sempre il tuo atteggiamento gioioso... Molto spesso si parlava della nostra adolescenza e giovinezza a San Salvo, dello spirito libertario del periodo... di Cristini Antonio...Tu puntualizzavi sempre che eri più giovane di me.

Mi facevi sentire spesso un po' di musica e puntualmente mi facevi ascoltare " El pueblo unido jamas sera vencido"

Bei tempi!! Negli ultimi 3-4 anni ci siamo persi di vista, io sono andato in pensione e a Vasto sono venuto molto di meno.

Di questo ora sono molto dispiaciuto. Esprimo a tuo fratello Mario, alle tue sorelle, a tua madre, ai tuoi figli, a tutti i tuoi famigliari Vicinanza e Sentite Condoglianze.

Ciao Dario, ti ricorderò sempre come un amico, un compagno e una bella persona.