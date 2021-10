NINO FUIANO DI "AZIONE" GIUDICA LA NUOVA GIUNTA D VASTO

Preso atto della composizione della Giunta comunicata dal Sindaco Francesco Menna, registriamo positivamente il Cambio Generazionale messo in atto; ci auspichiamo, che tale indirizzo trovi la sua stabilità nel tempo e non venga rimesso in discussione, evitando di riportare in auge vecchie modalità di gestione della macchina amministrativa che hanno già dimostrato di essere fallimentari.

Il Partito di Azione, come già ampiamente indicato durante la campagna elettorale, è convinto che la priorità vada data alla reale promozione di Vasto e del suo territorio superando vecchi steccati ideologici (destra – sinistra) e focalizzandosi in maniera pragmatica e competente verso la risoluzione dei tanti problemi che attanagliano la nostra città e la costruzione di una buona amministrazione che risponda con efficacia ed efficienza ai bisogni dei cittadini. In campagna elettorale abbiamo indicato otto punti che qualificano il nostro impegno e che riteniamo indispensabili per il raggiungimento di quanto sopra indicato che vanno dalla rigenerazione della città creando bellezza al coinvolgimento di giovani professionisti per idee e progetti innovativi al turismo attrattivo per dodici mesi l’anno per approdare infine ad un’idea di edilizia scolastica altamente innovativa.

Tali punti, desideriamo consegnarli e condividerli con chi oggi governa la città e se da un lato saremo osservatori attenti e critici di quanto sarà fatto, dall’altro, saremo disponibili a condividere idee e capacità per il bene della città. Continueremo a portare avanti il lavoro di radicamento del partito di Azione, fungendo da polo di attrazione per tutti coloro che animati da passione e spirito di servizio , supportati dalle giuste competenze, vogliono mettersi a servizio del territorio e nel contempo condividere un rinnovato impegno politico, che vede già molti giovani coinvolti .