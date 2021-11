Grippa: “Importante via libera di risorse per il Trasporto pubblico locale"

“Quelli a cui è stato dato il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Unificata nei recenti giorni sono importanti stanziamenti di risorse per il trasporto pubblico locale. Si tratta di un riparto di 3,6 mld per le metro, 1,3 mld per l’acquisto di bus ecologici e 836 mln per le ferrovie regionali a cui si aggiungono anche alle assegnazioni di 700 mln per compensare i minori ricavi delle aziende durante la pandemia, 450 mln per servizi aggiuntivi e 185 mln per la manutenzione del trasporto rapido di massa. Finalmente con l’approvazione degli schemi dei decreti saranno possibili interventi di sviluppo e potenziamento del trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus e tramvie) e ferrovie regionali”, così la deputata in Commissione Trasporti alla Camera Carmela Grippa che si dice soddisfatta di questi primi provvedimenti normativi approvati che consentiranno di realizzare interventi che dovranno essere eseguiti rispettando il cronoprogramma previsto nel Pnrr, assicurando il rispetto del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente e di contribuire alla transizione ecologica e digitale.

“Con il riparto saranno disponibili un altro miliardo per il Sud che si sommano ai 726 mila euro per interventi che erano già finanziati a legislazione vigente. Insomma le risorse ci sono ora non ci sono alibi o proteste all’esecutivo per assenza di fondi. Sono altresì soddisfatta per il parere favorevole che la Conferenza Unificata ha dato al decreto direttoriale sull'erogazione, la rendicontazione e il monitoraggio di complessivi 1,3 miliardi di euro destinati alle Città Metropolitane e ai Comuni sopra i 100mila abitanti per il rinnovo del parco autobus e l'acquisto di nuovi mezzi su gomma ‘green', ad alimentazione elettrica, a idrogeno o metano e il potenziamento delle relative infrastrutture. Iniziano a strutturarsi una serie di condizioni favorevoli che consentiranno di dare maggiori servizi al Paese dopo mesi in cui anche il settore della mobilità locale è stato messo a dura prova. Si possono consultare le opere oggetto degli interventi di potenziamento sul sito del Mims disponibile al https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-pubblico-locale-intesa-con-regioni-e-enti-territoriali-sul-riparto-di” conclude.