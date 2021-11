PRENDE IL VIA IL CORSO DA PIZZAIOLO PER I RAGAZZI DELL'ARDA

Prende il via il corso da pizzaiolo, finanziato da Garanzia Giovani della Regione Abruzzo, per i ragazzi dell' Arda, il cui presidente, Giuliano Giammichele firmò la convenzione con Fabio Travaglini della Pmi Services. I ragazzi hanno iniziato la teoria con il titolare del Kartodromo Felice Fabrizio ed i suoi collaboratori Emanuel Cassettai e Gabriella Onofrillo, nell'attesa di "passare alla pratica", che si svolgerà presso la pizzeia del Kartodromo.

Si tratta di una intelligente iniziativa che consente a questi ragazzi di formarsi, per accedere, dapprima, ai tirocini previsti nella stessa normativa regionale e, successivamente, nel mondo del lavoro. Non appena saranno in grado di "fare le pizze" sarà organizzato un evento direttamente dalla "loro" pizzeria e sarà il modo di invitare anche altri imprenditori e titolari d'azienda a coinvolgere ragazzi che tanto vogliono (e possono) dare.

Come addetto alla comunicazione di Pmi Service, ringrazio Giuliano Giammichele e Felice Fabrizio per questa bella opportunità che hanno offerto ai ragazzi, alle loro famigie ed alla nostra comunità territoriale.