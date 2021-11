L’infanzia Spataro alla scoperta dei segreti del "trappeto" per la Biodiversità

Una bella esperienza concreta per i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia “G.Spataro” IC1 di Vasto, un gruppo l’11 e un altro il 12 novembre, in uscita didattica presso il Frantoio della famiglia Del Borrello, in località San Lorenzo. Partecipano al Progetto della Biodiversità che vede la scuola Spataro in rete con tante istituzioni scolastiche dell’Abruzzo e Molise, per approfondire l’ulivo e l’olio, considerato l’oro verde del nostro territorio.

Dopo un incontro a scuola con Orazio Di Stefano, il coordinatore del progetto e Claudio Pracilio, un esperto degli ulivi e dell’olio, che hanno raccontato le tecniche della raccolta delle olive e della produzione dell’olio passate e presenti, le docenti dell’infanzia hanno deciso di approfondire ancora di più l’argomento con la visita didattica al frantoio.

Una guida preziosa quella del Signor Enzo Del Borrello, che, da affidabile Cicerone, ha ampiamente spiegato e descritto tutte le tappe della filiera olearia, di fronte agli occhi stupiti e curiosi dei piccoli ospiti. Dal "decespugliatore", che smista e divide le foglie dalle olive, passando per la "lavatrice" che le lava, il "frangitore" che le riduce in morbida poltiglia, fino ad osservare in azione la "gramolatrice", che separa l'olio dall'acqua e la "centrifuga" che permette di estrarre e ottenere un olio di elevata qualità organolettica. I piccoli alunni, alla fine del percorso, hanno allietato i proprietari recitando e interpretando una poesia memorizzata a scuola. Si continuerà ora il percorso a scuola integrando l'esperienza vissuta con attività didattiche preposte e finalizzate al consolidamento di quanto appreso.