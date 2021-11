DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna ha disposto un’ordinanza per il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari nel territorio di Vasto Marina. Il provvedimento è stato adottato a scopo cautelativo e a tutela della salute pubblica, a seguito della nota del Servizio Alimenti e della Nutrizione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con la quale è stata comunicata la non conformità dell’acqua al consumo umano a seguito dei controlli microbiologici effettuati sui campioni di un rubinetto interno dell’impianto di trattamento delle acque”.