Bidone per la raccolta degli oli esausti ad uso alimentare posizionato in via De Gasperi a San Salvo

Un nuovo bidone per la raccolta degli oli esausti ad uso alimentare, è stato posizionato questa mattina in via Alcide De Gasperi, in prossimità dell'isola ecologica automatizzata.

Nell'occasione la Ecologica Valtrigno, società che si occupa dello smaltimento degli oli esausti, hq incontrato gli studenti della classe 3F delle scuole medie "Salvo D'acquisto", accompagnati dalla professoressa di scienze Piccirilli.

Erano presenti la dirigente Annarosa Costantini, l'assessore Tonino Marcello e Maria Travaglini, che hanno portato i saluti del sindaco Tiziana Magnaccia e dell'assessore Tony Faga, Giuseppe Di Marco presidente di Legambiente Abruzzo e Leonardo Mastrangelo amministratore della Ecologica Valtrigno.

La giornalista Antonia Schiavarelli, ha parlato agli studenti, dei danni che l'olio usato provoca all'ambiente e di come un semplice gesto quotidiano possa incidere sul benessere di tutta la comunità.

A San Salvo dal 2012, sono presenti diversi punti di raccolta, che hanno consentito anche la salvaguardia degli impianti di depurazione oltre alla bellezza del nostro mare.

I cittadini sansalvesi sono attenti e sensibili alle tematiche ambientali ed in questi anni hanno dimostrato nella pratica tale propensione. Da oggi avranno, con questo nuovo avamposto, un ulteriore strumento per la salvaguardia dell'ambiente!