ALLA BCC DI SAN SALVO CONVEGNO CON GIROTTO

ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI DELL' ABRUZZO, IN COLLABORAZIONE CON AMBIENTE VIVO, AGCI ABRUZZO E MOLISE 20/30, GRAZIE ALLA BCC VALLE DEL TRIGNO, CHE GENTILMENTE CI METTE A DISPOSIZIONE L'AMPIA SALA RIUNIONI (PER CUI NON AVREMO PROBLEMI DI DISTANZIAMENTO), TERREMO UN CONVEGNO CHE CONCLUDERA' IL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE INDUSTRIA AMBIENTE E TURISMO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ("PADRE" DELLA LEGGE SULL'ECOSISMABONUS), GIANNI GIROTTO.

RELAZIONERANNO IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTEVIVO, MARINO FIASELLA, ED IL SINDACO DI TUFILLO, ERNANO MARCOVECCHIO E POTRANNO INTERLOQUIRE SINDACI, ACCADEMICI, RAPPRESENTANTI DI IMPRENDITORI, DELLE COOPERATIVE EDILIZIE E DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.

IL PRIMO SALUTO SARA' DATO DAL "PADRONE DI CASA", NICOLA VALENTINI, PRESIDENTE DELLA BCC ED ESPERTO NEI "PRESTITI PONTE" E NEL RUOLO DEI PARTNER FINANZIARI NEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SEGUIRANNO I SALUTI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI (TIZIANA MAGNACCA E FABIO TRAVAGLINI) , DEL SENATORE GIANLUCA CASTALDI E DEL PRESIDENTE DELL'A SSOCIAZIONE MOLISE 20/30, LORENZO COIA, GIA' PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA E MOLTO ATTIVO IN MOLISE.

IL CONVEGNO SERVIRA' A CAPIRE LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE NEI COMUNI PICCOLI E MEDI E SOPRATTUTTO A FAR COMPRENDERE IL LAVORO CHE CON IL PRESIDENTE FIASELLA STIAMO METTENDO IN ATTO PER LA CREAZIONE DI COMUNITA' ENERGETICHE.

RINGRAZIAMO IL SEN. GIANLUCA CASTALDI E IL DOTT. NICOLA DARIO, SENZA I QUALI NON AVREMMO POTUTO ORGANIZZARE QUESTO IMPORTANTE MOMENTO DI RIFLESSIONE COLLETTIVA, CHE ABBRACCIA ENTRAMBI LE NOSTRE REGIONI.