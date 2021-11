Una giornata da paleontologi per le terze della scuola Primaria Spataro

Un' intera giornata passata nel Museo Universitario “G. D’Annunzio di Chieti per 54 alunni delle classi terze della Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto, per approfondire la paleontologia. E’ stata questa l’esperienza entusiasmante vissuta oggi che ha consentito, dopo aver svolto tante attività a scuola, di studio e sperimentazioni sull’argomento, di approfondire, mediante la visita al Museo e tante attività laboratoriali, i tantissimi fossili provenienti da tutto il mondo e quelli della mostra sui reperti del Miocene d’Abruzzo, le origini della vita, i dinosauri con i tanti reperti presenti per capirne le caratteristiche, le modalità di scavo del paleontologo, la fossilizzazione e la mummificazione naturale.

Il personale del museo ha consentito, mediante la grande competenza scientifica e didattica, di trovare le modalità laboratoriali più idonee per sviluppare l’attenzione, la partecipazione, il coinvolgimento, la gioia della conoscenza di tutti i ragazzi durante tutta l’attività. Chissà se qualcuno di loro trasformi in futuro questo interesse in una passione più importante per la paleontologia.