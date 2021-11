Sabato 13 novembre Stefania Pascali e Luigi Cilli debuttano in anteprima nazionale a Milano

Sabato 13 novembre Stefania Pascali e Luigi Cilli hanno debuttato in anteprima nazionale a Palazzo Mezzanotte - Borsa Italiana Milano completamente sold out, il loro nuovo spettacolo prodotto da Global Thinking Foundation dal titolo “La scelta sbagliata Wonder Women - Work in progress”.

Per i due attori di San Salvo, e affiatata coppia anche nella vita, un nuovo tassello della intensa attività artistica che si alterna tra recitazione, regia e scrittura dei copioni oltre a gestire la sala teatro del Centro culturale “Aldo Moro”.

Il testo rappresentato vede come protagonista Stella, una giovane donna, che ad un certo punto, dopo una serie di eventi drammatici, prende in mano la sua vita e ne fa qualcosa di meraviglioso. Lo spettacolo, purtroppo di viva attualità, fa riflettere sui temi dell’occupazione femminile e sull’inclusione sociale.

“Mi sento molto onorata e fortunata nel poter veicolare attraverso l’arte un messaggio così importante. La soluzione c’è nella maggior parte dei casi, basta avere fiducia in se stessi e farsi forza anche quando sembra che il buio prevalga sulla luce” commenta così Stefania, entusiasta e felice.

“Abbiamo una grande responsabilità - spiega Luigi - perché possiamo parlare direttamente al cuore della gente. È stata una grande emozione esibirci in un luogo così rappresentativo per l’Italia ma ancor di più quando abbiamo visto la reazione del pubblico e sentito i loro commenti. Un plauso particolare va alla fondazione GLT che da molti anni, lavora sul territorio nazionale e internazionale per diffondere e difendere temi sociali fondamentali per costruire un futuro migliore”.

Il tour che vedrà protagonisti Stefania e Luigi partirà da marzo 2022