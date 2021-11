Dal 14 novembre un percorso di formazione e di spiritualità per famiglie

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Inizia il 14 novembre un bellissimo percorso pensato apposta per le famiglie.

Cinque incontri in tutto l’anno per riflettere insieme, sulle case visitate da Gesù e che sono in un certo senso anche le nostre case.

Il primo appuntamento è per domenica 14 novembre alle ore 18.00 all’Auditorium Paolo VI. Se si hanno figli li si possono portare e ci saranno degli educatori che si occuperanno di loro con grande tenerezza. Tema dell’incontro: “La casa dell’ascolto e della Parola.

Questi i successivi incontri:

domenica 12 dicembre 2021: “Casa della fede”

domenica 13 febbraio 2022: “Casa del perdono e della Misericordia

domenica 13 marzo 2022: “Casa della Comunione”

domenica 8 maggio 2022: “Casa della Testimonianza”.

Saranno tutte delle belle occasioni per crescere nella fede di coppia e nella consapevolezza della presenza viva del Cristo vivente nell’amore sponsale e in quello della genitorialità.