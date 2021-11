Il dettaglio nella fisiologia della vita

La fisiologia della vita si comprende anche dai dettagli. Ed il dettaglio da comprendere nel comunicato della coalizione che ha designato sindaco il Dott. Gianni Mariotti è questo: per ben 4 volte si definisce la nostra coalizione "Pd e suo raggruppamento/ Pd e i suoi alleati".

In un altro passaggio per riferire che il 24 agosto scorso mi hanno incontrato mi definiscono "coordinatore del Pd e suo raggruppamento".

Tutti sanno che non sono mai stato del Pd (l' ho votato una volta soltanto, nel 2013, solo perché avevo stima per la personalità di Pierluigi Bersani). Eppure vogliono farmi passare per uno del Pd solo perché coordino un gruppo di cui il Pd fa parte ovvero un gruppo del quale fanno parte anche Mario Codagnone e Fabio Travaglini (che del Pd non sono mai stati), Silvia Di Virgilio ed Arnaldo Mariotti (che dal Pd sono usciti per motivi addirittura opposti) e tanti altri che non c' entrano niente né col Pd e né con la politica, ma che tuttavia si riconoscono (semplicemente !) in un giovane tranquillo che non nutre risentimenti personali, perché non ha l' abitudine di litigare, né nella vita politica e né in quella sociale.

E' evidente che il comunicato vuole chiamare a raccolta tutti quelli che non sono del Pd o che, a sinistra, detestano il Partito democratico.

Al momento un' alleanza con chi ha questo interesse non interessa. Successivamente si vedrà.

Noi vogliamo cambiare San Salvo con un giovane, che non ha fatto parte delle Amministrazioni di centrosinistra alquanto litigiose e, soprattutto, vogliamo liberare la politica dalla eccessiva competitività interna, dando ed esigendo rispetto, perché - grazie a Dio - non abbiamo da regolare i conti con nessuno.

Vogliamo solo lanciare un programma moderno, di cambiamento possibile, basato sul futuro e non sul passato. Pensiamo di avere la persona giusta che può guidare questo processo con uomini leali ed entusiasti.

Ps Circa il Pd posso solo dire che da quando sono stato investito di questo ruolo, esso si è comportato con lealtà e rispetto, nei confronti miei e di tutti gli altri. Non lo ritengo il diavolo, ma un interlocutore politico come tutti gli altri, che merita rispetto fintanto che mostra di relazionarsi con rispetto. Cosa che ovviamente vale anche per la coalizione che ha designato il Dott. Gianni Mariotti. Laddove sarà compreso che il primo interesse è il futuro da costruire e non il passato da regolare sarà serenamente possibile andare insieme incontro alla "fisiologia della vita"