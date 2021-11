Fuiano: "sull' ospedale destra e sinistra continuano a giocare sulla pelle dei cittadini"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La nota con la quale si sospendono gli interventi non urgenti è un ennesimo schiaffo ai cittadini vastesi, si continua a giocare sulla pelle e sul diritto alla salute delle persone in un modo indecoroso e indegno.

Destra e sinistra si rimbalzano responsabilità e denunce facendo del bisogno di salute il loro campo di battaglia.

Come Azione chiediamo che si intervenga con urgenza per la soluzione del problema, in maniera pragmatica e seria.

Lasciando da parte promesse e “fumo” da gettare agli occhi della gente o “parole” date. La grande Mina cantava “Parole, parole, parole, soltanto parole fra noi”.

Le 125.000 persone del vastese reclamano gli stessi diritti di altre zone, Chieti e Pescara sono lontane e distanti sia geograficamente che politicamente.

Chi rappresenta nelle istituzioni comunali e regionali il territorio dia le risposte idonee senza dichiarazioni fumose fatte per stare nello spazio di un giornale.