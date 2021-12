La precisazione dei dirigenti scolastici di Vasto

I Dirigenti Scolastici di Vasto in merito al servizio di Report sugli arredi scolastici e precisamente in relazione alle affermazioni per cui i banchi“…erano buttati dentro le scuole ed erano poco utilizzati a scuola, quindi non è che li abbiamo sottratti a qualcuno, anzi abbiamo fatto la gioia dei dirigenti scolastici a levargliegli di mezzo”, precisano che tale affermazione non coincide con il pensiero e la convinzione dei Presidi anzi sono gratuite interpretazioni personali che denotano una scarsa conoscenza di quanto avviene realmente nelle scuole.

Inoltre precisano che:

una scuola di Vasto ha “prestato” i banchi per un motivo condivisibile e giusto e in un’ottica di collaborazione tra istituzioni e di questo va dato merito;

i banchi sono stati richiesti dai dirigenti e vengono utilizzati all’interno di laboratori e aule speciali in quanto sono funzionali ad una didattica innovativa che utilizza metodologie all’avanguardia;

Pertanto chiediamo che siano smentite le affermazioni sopra riportate e che si inizi finalmente a parlare di scuola con gli attori e i protagonisti della scuola, evitando di strumentalizzare e di utilizzare un tema tanto delicato quanto strategico per il futuro del paese.

I Dirigenti Scolastici di Vasto

Anna Orsatti

Nicoletta Del Re

Maria Grazia Angelini

Gaetano Fuiano

Sandra Di Gregorio

Maria Pia Di Carlo

Concetta Delle Donne