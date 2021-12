Al via per la primaria “G. Spataro” Vasto il progetto Erasmus + “Coesistenza, rispetto e cooperazione”

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, riprende il progetto Erasmus + per la scuola primaria, che vede proprio la scuola Primaria “G. Spataro” come capofila: KA229 – School Exchange Partnerships “Coesistenza, rispetto e cooperazione. Il progetto iniziato nel 2019 terminerà a fine 31 agosto 2022.

Da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, 33 ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto, dopo una selezione sulle competenze d’inglese e un’approfondita preparazione avranno modo di scambiare attività e esperienze con altri compagni delle scuole Scoala Gimnaziala Anton Pann Romania, Tacirler Egitim Vakfi Ilokokulu Turkey, Klaipedos Eduardo Balsio menu gimnazija Lithuania e Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto Portugal.

Le attività saranno ovviamente on line, a causa della situazione pandemica diffusa purtroppo in tutt’Europa.

Il progetto che ha avuto proprio a Vasto nel 2019 l’incontro con tanti bambini e docenti delle delegazioni straniere, ha la finalità di migliorare la coscienza culturale e l’accettazione delle diversità, nazionale, sociale e culturale, promuovere la collaborazione e la comunicazione tra le scuole partecipanti, migliorare le abilità trasferibili, migliorare il livello di comunicazione linguistica in inglese e altri dialetti, accrescere la creatività e l’autostima degli studenti, promuovere il prestigio ed il rispetto per la professione insegnante, scambio di esperienze e buone pratiche tra gli insegnanti, utilizzando le risorse progettuali, logistiche e finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura.

Grande emozione da parte dei ragazzi di tutte queste scuole e dei loro docenti che nella prossima settimana dovranno confrontarsi su giochi interattivi, attività e laboratori, ricette tipiche delle nazioni, e molto altro.

Sarà on line anche la mobilità a gennaio 2022 con la Turchia, mentre si valuterà successivamente la possibilità di fare mobilità in presenza oppure on line con il Portogallo e la Lituania in primavera.

Il dirigente scolastico dell’Ic1 Vasto, prof.ssa Sandra Di Gregorio commenta: “Sono molteplici le opportunità che offre il progetto Erasmus per la scuola primaria “G. Spataro”. La finalità è quella di migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, permettendo ai giovani studenti di acquisire competenze fondamentali, innescando cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione della scuola, creando interconnessioni tra istruzione formale, non formale, aumentando la motivazione. Si parlerà anche di questo importante progetto Erasmus + nell’Open Day previsto per la scuola primaria “G. Spataro” dal 16 al 18 dicembre 2021.”