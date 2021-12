LA BANDIERA ARCOBALENO CONTRO L’OMOLESBOTRANSFOBIA

Ieri pomeriggio, in occasione della Giornata Mondiale per i diritti umani la Consulta Giovanile ha esposto, a Palazzo di Città, la bandiera Arcobaleno.

“Siamo un’Amministrazione virtuosa in tema di tutela dei diritti - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - e grazie al lavoro della Consulta Giovanile sono state tante le iniziative che abbiamo messo in campo per mantenere alta l’attenzione sul contrasto alle discriminazioni e alla violenza fondata sull’orientamento sessuale. Tra le tante ricordiamo l’adesione alla rete Re.a.dy delle Pubbliche Amministrazioni, la panchina arcobaleno e la bandiera che da oggi sventola sul Comune di Vasto, tutti gesti simbolici che esprimono con forza la nostra vicinanza alla comunità LGBTQI+, purtroppo ancora oggi vittima di violenze fisiche e verbali”.

“Questa iniziativa nasce per ricordare quanto la comunità LGBTQI+ sia importante per il nostro paese, - dichiara la Presidente della Consulta Giovanile, Marta Del Negro - ma soprattutto da un bisogno di noi giovani di comunicare quanto essa debba essere parte integrante attraverso diritti che garantiscano l'uguaglianza e allontanino ogni forma di pregiudizio e discriminazione".