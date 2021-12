Concerto Gospel con il coro “The New Gospel Choir” alla Cattedrale di San Giuseppe Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’associazione “la Conchiglia Onlus” in occasione del Santo Natale, propone agli associati, simpatizzanti e amici, per il giorno 20 dicembre prossimo, dalle ore 18.00, presso la concattedrale di San Giuseppe a Vasto, la Santa Messa celebrata dal parroco Don Gianfranco Travaglini, e a seguire il concerto Gospel con il coro “The New Gospel Choir”, con musica di Mauro Gallo e Ivano Sabatini.

Oltre che in presenza, sarà possibile seguire sia la Santa Messa, sia il concerto, direttamente dal sito www.laconchigliaonlusvasto.it , dalla pagina Facebook “Associazione la Conchiglia Onlus”, oppure tramite canale youtube.

“Abbiamo scelto augurarci un buon Natale e buone Feste, sposando appieno lo spirito natalizio, grazie a Don Gianfranco e al coro Gospel, ai quali vanno tutti i nostri ringraziamenti per l’opportunità concessaci – afferma Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio. Già dall’inizio dell’anno nuovo riprenderemo di buona lena le attività, confidando sempre nell’impegno dei nostri volontari, soci e amici che ci sostengono in ogni modo.