PRESENTAZIONE DEL LIBRO MUSICALE “IL SALICE IL GRANO E LA ROSA” 

Domenica 19 dicembre alle ore 18.30 presso il teatro del Centro Culturale "Aldo Moro" di San Salvo sarà presentato il libro musicale “IL SALICE IL GRANO E LA ROSA” (a cura di Reno Brandoni per la neonata collana editoriale “Le Ruzzole” di fingerpicking.net).

Il Premio Campiello 2020, Remo Rapino, accompagnato dalla chitarra di Stefano Barbati e la voce di Alessia Martegiani, narra il viaggio della vita che non ha un tempo definito, ma può iniziare e finire, all’ improvviso. Come un soffio di vento.



“Il Salice, il Grano e la Rosa” è un prezioso distillato di “gocce di splendore” scaturite da episodi incalcolabili della vita. Nel 2013 ne è nato un lavoro discografico che è stato ristampato nel 2021 sotto forma di “libro musicale” (a cura di Reno Brandoni per la neonata collana editoriale “Le Ruzzole” di fingerpicking.net). Un’ opera che prende forma nelle parole di Remo Rapino che si incastrano con le musiche di Stefano Barbati (da ascoltare tramite QR CODE) e le illustrazioni di Luca Francioso.

EVENTO A INGRESSO GRATUITO nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid19