A San Salvo sabato 18 e domenica 19 dicembre screening gratuito con tamponi rapidi

“Ripartiamo a San Salvo con lo screening della popolazione. Chi vorrà potrà farlo gratuitamente sabato 18 e domenica 19 dicembre. Vogliamo continuare a proteggere la nostra Città perché teniamo alla salute di tutti. Invito i miei concittadini a utilizzare questa nuova opportunità che consentirà di monitorare il loro stato di salute”. Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca in vista dello screening del prossimo fine settimana quando San Salvo sarà di nuovo in prima linea nell’ambito delle iniziative concordate con la Prefettura di Chieti e la Direzione generale della Asl 02 Abruzzo dal tavolo permanente “Salus et Spes”.

La popolazione di San Salvo sarà sottoposta allo screening gratuito attraverso i tamponi rapidi sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00 nelle palestre in via Piero Della Francesca (plesso scuola primaria via Ripalta) e via Melvin Jones.

“Ringrazio i medici e i pediatri di famiglia di San Salvo, che si sono messi a disposizione a titolo gratuito, così come hanno fatto le associazioni di Protezione civile comunali, che ogni volta che sono chiamate danno immediata dimostrazione di disponibilità nei confronti dell’Amministrazione comunale, e il direttore generale della Asl 02 Abruzzo Thomas Schael”.

Il coordinamento del servizio di screening comunale è curato dal dott. Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale.

Per accedere allo screening occorre presentarsi con il modulo di espressione del consenso compilato scaricabile dal sito del Comune di San Salvo (per chi dovesse esserne sprovvisto, sarà fornito dai volontari presenti nelle postazioni), con la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.

Non potrà partecipare allo screening chi ha sintomi che indichino una infezione da Covid-19, è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, è risultato positivo negli ultimi tre mesi, ha già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare, è minori di 6 anni, è ricoverato in una struttura sanitaria e un operatore sanitario già sottoposto a screening della Asl.

L’eventuale positività sarà comunicata al diretto interessato e al proprio medico tramite SMS.