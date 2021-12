MERCATINO NATALIZIO IN PIAZZA BARBACANI A VASTO

Verranno inaugurate Domenica 19 Dicembre a partire dalle ore 9:45 in Piazza Barbacani le casette di legno installate in occasione delle festività natalizie. Sarà presente la Street band di Babbo Natale insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale ed agli organizzatori dell’associazione Amip. Il mercatino sarà aperto dal 15 al 26 Dicembre, e dopo una breve pausa riaprirà dal 29 al 2 Gennaio e dal 5 al 9 Gennaio 2022 secondo il calendario in locandina.

L’organizzazione per animare l’area ha previsto diverse manifestazioni in Piazza Barbacani: dal 20 al 25 Dicembre sarà allestita la casa di Babbo Natale. In queste date i genitori potranno consegnare i doni acquistati per i loro figli che poi saranno recapitati nella data concordata direttamente da Babbo Natale.

Il 2 Gennaio si svolgerà la sfilata con tamburi e sbandieratori, il 6 Gennaio arrivo, della Befana con musica e animazione

Il 9 Gennaio animazione con mascotte della Walt Disney.

“La tradizione dei mercatini continua anche quest’anno in città, nell’area di Piazza Barbacani - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore al commercio con delega ai mercati, Anna Bosco - dove sono state allestite delle caratteristiche casette in legno, più vicine a quelle dei tradizionali mercatini europei e del nord Italia. Il mercatino è stato realizzato per le famiglie con momenti dedicati ai più piccoli e con articoli esclusivamente natalizi. Abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa, - concludono sindaco e assessore - nel rispetto delle normative Covid, per rendere ancora più magica l’armonia del Natale e per dare vitalità al centro storico”.