Gli auguri di Francesco Menna

Auguro a tutti i cittadini della Provincia di Chieti, ai Sindaci, agli Amministratori locali e ai dipendenti dell'Ente un sereno e felice Natale con l'auspicio che il nuovo anno, che sta arrivando, sia davvero quello della ripresa. Un nuovo anno da vivere e da trascorrere con la consapevolezza e la forza necessaria per ripartire, tutti insieme, con entusiasmo e speranza.

Ciò che più di tutto auspico è un ritorno a quella quotidianità e a quella normalità vissuta prima dell'inizio della pandemia. Ma per far ciò abbiamo ancora il dovere, verso noi stessi e verso i nostri cari, di mantenere un atteggiamento rigoroso e responsabile delle regole. Con il vaccino si è aperto un varco attraverso il quale oggi intravediamo la luce della salvezza. Arriveremo alla fine del tunnel, ricorderemo questo momento anche con dolore, sofferenza e sacrificio, ma saremo orgogliosi di averlo superato grazie al nostro impegno e alla nostra tenacia. Ed è per questo che vi chiedo di evitare gli assembramenti e di festeggiare e di divertirvi con responsabilità. Durante queste festività è previsto un incremento della mobilità: siate responsabili!

Da Presidente della Provincia di Chieti, appena eletto, non posso che promettervi di esserci, e di essere presente con impegno, determinazione ed operosità per questa nostra bellissima e straordinaria Provincia. Sarò a servizio del territorio e di tutti voi per sostenere e determinare la ripresa economica e sociale, per promuovere lo sviluppo e l'occupazione e per dare risposte ai cittadini, alle imprese, alle categorie economiche e sociali ed ovviamente a tutti gli Amministratori locali.

I principali obiettivi che porterò avanti insieme alla squadra che mi affiancherà, e sono certo che troveranno appoggio e sostegno anche dai consiglieri di opposizione, li ho già tracciati: viabilità, riduzione del divario tra zone costiere e aree interne, edilizia scolastica, crisi idrica, mobilità sostenibile, vecchie stazioni ferroviarie, Via Verde Costa dei Trabocchi e Pnnr.

Auguro a tutti voi un sereno e felice Natale, ma colgo l'occasione per rivolgere degli auguri speciali a tutte le Forze dell'Ordine a lavoro, anche in questi giorni di festa, per garantire sicurezza e serenità a tutti; ai medici, agli infermieri, agli operatori socio sanitari, agli ausiliari in prima linea negli ospedali. Oggi e sempre.

Un augurio speciale lo rivolgo anche a quanti in questi giorni di festa lavoreranno per non fermare il ciclo produttivo ed economico delle nostre comunità e infine, ma non per ultimo, ai medici vaccinatori e ai tanti volontari presenti negli Hub per essersi messi a disposizione e a servizio delle nostre comunità per arginare e contrastare la diffusione del virus.

A ciascuno di loro va il mio pensiero grato e riconoscente per quanto fanno ogni giorno. Ma il mio pensiero, grato e riconoscente, va anche a ciascuno di voi per la tenacia e la forza che dimostrate ogni giorno. Vi prometto che come Presidente della Provincia di Chieti non vi deluderò. Dialogo, ascolto, confronto, partecipazione e condivisione sono da sempre il mio modus operandi. Insieme si va lontano. Tracciamo dunque, tutti insieme, la strada di rinascita e ripresa verso un domani nuovo e migliore. Buon Natale a tutti, di vero Cuore!