Gli Auguri Auro Zelli

Bellissimo il videoclip natalizio scritto e diretto da Auro Zelli, con il patrocinio del Comune di Vasto. Mentre si vede la giovane attrice vastese Sofia Fiore passeggiare nei luoghi più belli del centro storico di Vasto, si alternano le eccellenze canore del nostro territorio per una canzone natalizia che valorizza la condivisione.

Tantissimi cantanti e i musicisti vastesi che con grande entusiasmo hanno aderito al progetto: Umberto Palazzo, Stefano De Libertis, Fabio Falcone, Nicola Cedro, Fernanda D’Ercole, Danilo Laccetti, Laura Laccetti, Fabio Neri, Francesco Marchesani, Giorgia Loreto, Alessandra Sansovito, Anna Maione, Andrea Ianez, Dario Parascandolo, Emily Delli Quadri, Greta De Santis, Davide Alfieri, Luca Di Risio, Alessia Laccetti, Andrea Colonna, Patrizia “Quello che le donne non dicono”, Enea De Libertis, il Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino del Vasto”, diretto dal maestro Luigi Di Tullio, Coro Polifonico Stella Maris, diretto dalla maestra Paola Stivaletta, Coro Angel’s Eyes Gospel Choir, diretto dal maestro Danilo Laccetti, Coro “Art Junior” Ass. Golfo delle idee diretto dalla maestra Maria Grazia Pezzutto, Coro Allievi Only One Studio e Ass. GunG Ets Aps, Coro Allievi Music Player Academy diretto dal maestro Piero Garone, Coro “Warm Up”, diretto dal maestro Alessandro Bronzo, Coro polifonico San Paolo, diretto dalla maestra Giorgia Loreto, Vasto d’Incanto.