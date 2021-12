LA SODDISFAZIONE DI D' AMICO PER LE ELEZIONI PROVINCIALI

Esprimiamo la nostra più viva soddisfazione per la bella ed importante affermazione avuta da Francesco Menna nella competizione avuta per la Presidenza della Provincia di Chieti. Lo abbiamo sostenuto convintamente perché siamo certi che, oltre che dare dignità al vastese, con il suo equilibrio caratteriale saprà dare lustro all’Ente provincia sapendo fornire risposte adeguate all’esigenze di tutti i territori. E’ un risultato significativo anche per il Consiglio eletto perché, con la contestuale presenza di Carlo Moro e Guido Giangiacomo, sono rappresentate fisicamente sia la costa che l’area interna; abbiamo, per questo, sostenuto adeguatamente la candidatura della nostra parte politica che dava corpo a questa prospettiva.

Auguriamo a tutti un grosso in ‘bocca al lupo’ per il duro lavoro che li aspetta ed auspichiamo un vero e proprio ‘gioco di squadra’ che tenda far fare corpo unico, pur nel rispetto dei ruoli e funzioni di ognuno, per la concreta difesa degli interesse di vastese e che, il tutto avvenga, con un pieno coinvolgimento di tutti gli attori Istituzionali