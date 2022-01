Stanziati fondi per tre progetti a Vasto con risorse per circa 5 milioni. Fondi anche per altri comuni abruzzesi

Per il Programma di Rigenerazione Urbana arrivano i finanziamenti del Fondo complementare al PNRR e grazie al firma del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Soddisfazione è stata espressa dalla deputata Carmela Grippa: “Ho appreso con soddisfazione il finanziamento dei progetti per la Città di Vasto, come per Chieti, Ortona Lanciano e Francavilla al Mare perché grazie a queste risorse sarà possibile riqualificare gli spazi urbani aperti, recuperarli dall’abbandono causato dal sisma, restituirgli la propria identità anche rilanciando la loro funzione di aggregazione sociale. Sono interventi tutti finalizzati a potenziare l’accoglienza dei cittadini e dei turisti: dalla realizzazione di un info-point a quella di percorsi pedonali naturali con arredi in legno, fino alla ristrutturazione del campetto sportivo. Prevista anche la riqualificazione di vari spazi con tecniche di ingegneria naturalistica. È in atto un vero processo di cambiamento del territorio per questo bisogna continuare su questa strada ed avere un suo maggiore rispetto”. La visualizzazione delle risorse assegnate per singolo progetto nei comuni è possibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-30-12-2021-all-3.pd