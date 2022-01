Accoglienza magica allestita dal Modavi Abruzzo per i bambini in attesa del vaccino anti Covid

Sono iniziate le vaccinazioni pediatriche per i bambini da 5 a 11 anni anche presso il Centro Vaccinale Città Sant’Angelo Village Outlet, dove da ottobre i volontari del Modavi Abruzzo prestano servizio a supporto del personale addetto.

“Per creare un’atmosfera di festa ed allietare la permanenza all’interno dell’Hub Vaccinale dei bimbi e dei genitori che hanno scelto di far somministrare loro il vaccino anti Covid-19” – dichiara il Presidente del Coordinamento Mirco Planamente - il Modavi Abruzzo ha organizzato dei magici pomeriggi natalizi all’insegna del divertimento e della fantasia in cui i bambini possono provare l’emozione di incontrare alcuni dei personaggi più amati della Disney come Minnie e Topolino, ed alcuni dei mitici supereroi della Marvel come Spider-Man e Iron Man.”

I volontari hanno indossato i costumi e si sono calati nella parte con entusiasmo nella speranza di poter donare ai più piccoli un sorriso, in particolar modo in questo periodo segnato da un crescente aumento delle restristrizioni.