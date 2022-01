Ultimo nato dell'anno a Lanciano, a Chieti la prima del 2022

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La cicogna ha chiuso il 2021 a Lanciano, dove ha portato alle 23,34 del 31 dicembre un bellissimo bambino di nome Francesco. Se l’è presa comoda, invece, per la prima nata dell’anno, arrivata a Chieti questa mattina alle 9,21: uno splendore di bimba di 3 chili, alla quale la mamma Valentina ha dato un nome bellissimo: Annaluce, che ci piace interpretare come buon auspicio per tutti.

Subito dopo, alle 9.38 a Vasto è arrivato Ettore, mentre a chiudere il 2021 ci ha pensato Melody, che ha portato una grandissima gioia a mamma Jafna e al papà Tommaso. All’ospedale di Chieti, invece, alle 21.11 della notte di San Silvestro è arrivato Nathan.

Ai neonati che si sono affacciati alla vita nei giorni clou dell’anno e alle loro famiglie gli auguri più belli per un futuro luminoso.